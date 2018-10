Objekte vom 12. Oktober 2018

Dieses ungewöhnliche Stück ist eine sogenannte Okarina, eine rübenförmige Kugel- oder Gefäßflöte, die schon vor circa 12000 Jahren bei den Mayas und Azteken sowie auch im Kaiserreich China ein beliebtes Musikintrument war. Im 19. Jahrhundert wurde sie in Italien weiterentwickelt, wobei der Name Okarina auch aus dem Italienischen stammt und "kleine Gans" bedeutet. Auf dem mitgebrachten und schon ledierten Notenheftchen sind sowohl die Spielanweisungen für das Musikinstrument als auch Noten vermerkt. Das vorliegende Stück aus Porzellan stammt aus der Stadt Meißen und ist mit dem bekannten Zwiebelmuster, einer Unterglasurtechnik, verziert, die in dieser speziellen Art und Weise von der Firma Teichert mit Sitz in Meißen verwendet wurde.



Die Herstellungszeit der Okarina dürfte aufgrund des Dekors um 1910 liegen. Auf dem Notenheftchen befindet sich noch der Verlagsname "Freyer & Co. in Meissen", von dem die Okarina vermutlich vertrieben wurde.Trotz leichter Beschädigungen in der Glasur und fehlender Bauteile am Stimmzug handelt es sich um ein wirklich interessantes und antikes Instrument.