Objekte vom 12. September 2018

Das dekorative Armband aus 750er Weißgold wurde wahrscheinlich in den USA hergestellt. Die Gestaltung mit den geometrischen Mustern erinnert an Art Déco, doch das Schmuckstück ist erst später entstanden, vermutlich in den 1940er Jahren.



Das Armband ist mit sieben natürlichen Saphiren und einigen hundert Diamanten mit niedrigem Qualitätsstandard besetzt. Die Steine sind einfach geschliffen, auch die Fassungen wurden recht grob gearbeitet. Was zuerst aussieht wie Millgriff-Fassungen, sind kleine Rillen, die ins Material gedrückt wurden. Trotzdem handelt es sich hier um ein hochwertiges Schmuckstück, das zudem noch sehr dekorativ und schön gestaltet ist.