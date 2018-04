Objekte vom 13. April 2018

Die Bronzestatuette mit der Signatur "R. Cauer" verweist auf den Bildhauer Robert Cauer (1863 - 1947), der der Künstler-Dynastie Cauer aus Bad Kreuznach abstammt. Eine identische Kugelstoßerfigur steht in Lebensgröße im Schlossparkmseum in Bad Kreuznach. Laut Gießereistempel "Lauchhammer Bildguss 59" wurde die Bronzestatuette in einer der ältesten deutschen Gießereien, der "Kunst- und Glockengießerei Lauchhammer" hergestellt.



Die Vollbronze zeugt von bester Ausführung und Qualität und dürfte aufgrund der Sportkleidung und der ästhetischen Gestaltung auf eine Herstellungszeit in den 20 Jahren bis Anfang der 30er Jahre datiert werden. Hier handelt es sich um eine perfekte Bronzestatuette mit einer wunderbaren Patina und einem schönen Marmorsockel, die von einem namhaften Künstler gefertigt worden ist.



Bildquelle: ZDF