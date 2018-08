Objekte vom 13. August 2018

Der kleine Entourage-Ring ist mittig mit einem dunkelblauem Stein, einem Saphir in der Größe von 0,20 Karat besetzt, der aufgrud der petrol-graustichigen Farbigkeit am Rand aus Thailand stammen könnte. Die um den Saphir gefassten Brillanten von mittelprächtiger Reinheit und Farbe, aber einem Schliff, der eine sehr schöne Brillanz erzeugt, weisen eine Größe von je 0,05 Karat auf und sind in einem gegossenen Weißgoldreif aus 585er Gold gefasst.



Der aus den 70ern bis Anfang der 80er Jahre stammende Goldring mit Brillanten und einem Saphir bringt zwar keinen enorm hohen Materialwert auf die Waage, ist aber ein attraktiver Klassiker und ein Verlobungsring, der besonders im englischen Königshaus für Berühmtheit gesorgt hat.