Objekte vom 13. Dezember 2017 (Wdh. vom 07.12.2016)

Dieser Münzwechsler, auch Galopp-Wechsler genannt, wurde in den 50er Jahren überwiegend von Bus- und Straßenbahnschaffnern benutzt, die per Knopfdruck das benötigte Wechselgeld entnehmen konnten. Die Münzaufteilung teilte sich in eine D-Mark und 50 Pfenning auf, in der Mitte fünf und zehn Pfennig.



Diese Exemplare wurden laut Aufdruck in den 1920er Jahren Prof. Dr. Alfred Krauth in Eberbach/Baden entwickelt und auch patentiert. Die Firma ist bis heute im Bereich Systemlösungen und - Entwicklungen für den Öffentlichen Personen-Nahverkehr tätig. Der hier vorliegende Münzwechsler gehört zu den ersten Klassikern der Firma und wurde circa in den 50er Jahren hergestellt. Weiterhin gab es im hinteren Bereich eine Vorrichtung für Geldscheine. Der noch funktionstüchtige Original-Münzwechsler ist ein schönes Erinnerungsstück an gar nicht so ferne Zeiten.



Bildquelle: ZDF