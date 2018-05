Objekte vom 13. Februar 2018

Die beiden Tanzfiguren sind typische Produkte der bekannten Spielzeugfirma Schuco in Nürnberg, die an den Schuhen sogar die Schuco-Patentanmeldungen anzeigen. Diese Art von Figuren gab es in unterschiedlichen Variationen und Farben und zwar in der Zeit von 1930 bis in die Nachkriegsjahre hinein. Die vorliegenden Exemplare dürften aus dem Ende der 40er bis Anfang der 50er Jahre stammen.



In die aus Blech gefertigten Körper ist ein Uhrwerkantrieb eingebaut. Durch das Aufdrehen kann eine Figur die Trommel im Takt spielen und die andere Figur, ein Clown, die Geige spielen und sich hin und her bewegen.



Die hübschen und funktionstüchtigen Schuco-Tanzfiguren befinden sich in einem guten Zustand, haben einen Überzug aus Wollfilz und farblich lithographierte Gesichter. Obwohl die Originalverpackung fehlt, dürften sie gut verkäuflich sein.

Bildquelle: ZDF