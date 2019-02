Objekte vom 13. Februar 2019

Das schwer aussehende, aber schön glitzernde Schmuckstück ist allerdings ein leichter Kreuzanhänger aus Schaumgold mit einer Füllung, die bereits etwas herausquillt. Aufgrund des dünnen Materials sind solche Stücke auch oft rissig, was auch hier zu erkennen ist. Bei den roten Steinen handelt es sich um Granate. Die Gestaltung verweist auf die Zeit des Spätbiedermeiers um 1840 bis 1850. Die wahrscheinlich maschinell hergestellte Schlangenkette dürfte aus der Zeit um 1900 stammen. Der interessante und ältere Schaumgold-Verschluss ist in Form des Motivs "mani in fede" also "Hände im Glauben" gestaltet, hier zwei ineinander und in Freundschaschaft geschlossene Hände.



Der antike und circa 160 bis 170 Jahre alte Kreuzanhäger dürfte aus dem damaligen Zentrum für Schaumgold, aus Schwäbisch Gmünd stammen. Der ebenso alte Verschluss könnte durchaus nach England verortet werden. Der pompöse aussehende Anhänger und der Verschluss wurden aus 585er Gold gepresst, die Kette besteht aus einer Kupfer-Legierung.