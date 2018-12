Objekte vom 13. Juli 2018

Bei diesen beiden Stühlen handelt es sich um Designerwerke aus Dänemark. Das schwarze Modell "275 S" ist ein Entwurf des berühmten dänischen Architekten und Designers Verner Panton (1926 - 1998). Gebaut wurde er laut Aufkleber aber von dem bekannten deutschen Möbelhersteller Thonet. Hier handelt es sich um einen Formholzstuhl in einer Fertigungsweise aus angefeuchtetem und in Form gebrachten Holz. Das schwarz lackierte Stuhl mit nur ganz kleinen Macken befindet sich in einem recht guten Zustand und stammt circa aus der Zeit um 1965, wurde aber auch in anderen Farben hergestellt und war ein äußerst beliebtes Design-Modell.



Der rote Designer-Stuhl mit dem Namen "Swan" ist ein Entwurf aus dem Jahr 1958 von dem bedeutenden dänischen Architekten und Designer Arne Emil Jacobsen (1902 - 1971), der an der Königlich Dänischen Kunstakademie ausgebildet wurde. Jacobsen hat in seiner Schaffenszeit unter anderem mit dem bekannten dänischen Möbelhersteller Fritz Hansen zusammen gearbeitet. In Zusammenhang mit der Modellbezeichnung "Swan" ist die Sitzfläche und die Seitenarme ähnlich einem Schwan gestaltet, der sein Flügel schlägt. Der Stuhl mit einem satinierten Alu-Untergestell aus vier Beinen ist mit einem Aufkleber der Firma Fritz Hansen versehen. Sehr schön ist der neue Bezug, der von exzellenter Verarbeitung und Qualität zeugt. Der ebenfalls originale Designer-Stuhl wurde circa um 1960 gebaut. Beide sehr gut erhaltenen Stühle sind wunderschöne Design-Klassiker, die schnell Abnehmer finden dürften.