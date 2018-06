Objekte vom 13. Juni 2018

Das Blechspielzug, hier ein kleiner Raupenschlepper mit Anhänger und der Modellnummer 365, stammt von der Firma Kellermann, die 1920 von dem Spielzeugbauer Georg Kellermann in Nürnberg gegründet wurde und die vor allem auf die Produktion kleinerer Fahrzeuge aus Blech spezialisiert war. Während des Zweiten Weltkrieges musste die Produktion von Blechspielzeug eingestellt werden. Zeitgleich sind in dieser Zeit auch etliche Formen verloren gegangen, aber nicht alle, so wie das vorliegende Vorkriegsmodell, das dann wieder produziert werden konnte. Die Herstellung dieses Raupenschleppers dürfte aufgrund der Beschriftung "CKo-365" sowie "Made in U.S. Zone Germany" zwischen 1945 bis 1949 liegen.



Bis auf ein ausgeleiertes Rad, das aber gut repariert werden kann, befindet sich der schon rare Raupenschlepper mit schöner Lackierung in einem noch recht guten Zustand, auch ist noch die leicht ledierte aber farbig schön bedruckte Originalverpackung und der Fahrerzeug-Führer vorhanden. Der mit einzelnen Klappen gebaute Anhänger ist ebenso noch vorhanden und in Ordnung.



