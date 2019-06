Objekte vom 13. Juni 2019

Das Gemälde, Öl auf Leinwand, wirkt zunächst wie ein Bild aus dem 17. Jahrhundert. Die Darstellung zeigt verschiedenfarbig gekleidete Herren mit unterschiedlichen Getränken, die scheinbar in fröhlicher Runde in einem Wirtshaus sitzen. Neben einem im Hintergrund befindlichen großen und verglastem Fenster hängt an der Decke ein exotisch wirkendes Segelschiff, was charakteristisch für ein holländisches Haus ist. Das mit Fritz Wagner signierte Bild verweist auf einen Künstler, der sehr gern solche Genrebilder gemalt hat. Das zusätzliche "M" neben der Signatur steht für die Geburtsstadt München von Fritz Wagner (1896 - 1939), der viele Studienreisen nach Italien, Ungarn und Rumänien unternommen hat und übrigens Schüler von Karl Roth und Robert Seitz war.



Das kleinformatige Genrebild zeigt eine vom Künstler erfundene alte Zeit, die durch das Bild wieder lebendig gemacht wird. Das noch häufig auf dem Markt zu findende Bild von Fritz Wagner ist mit einen Keilrahmen ausgestattet, hier einem Standardrahmen, der aus großer serieller Produktion stammt. Die gesamte Machart sowie die Gestaltung des Rahmens sprechen für eine Herstellungszeit um 1930. Das in einem guten Erhaltungszustand befindliche und variantenreiche Ölgemälde eines bekannten Künstlers dürfte in Liebhaberkreisen gefragt sein.