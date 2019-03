Objekte vom 13. März 2019

Das vierteilige und teilweise aus Holz bestehende Spielzeug-Konvolut, das sich aus einem Traktor, einem Langholzanhänger mit echten Holzbalken, einem Kipphänger und einem Tieflader zusammensetzt, stammt von der Firma Steiff. Die Einzelstücke befinden sich in einem auffallend guten Erhaltungszustand, so auch der Kipper mit den seltenen und noch vorhandenen Originalschrauben, selbst die Kippwanne weist keinerlei Bechädigungen auf. Der Kipper wurde ab 1954 gebaut.



Der in der Länge verstellbare Langholzanhänger, der noch mit originaler Holzladung ausgestattet ist, wirkt ebenso wie neu. Er wurde über einen längeren Zeitraum von circa 1954 bis in die 1980er Jahre produziert. Bei dem tadellosen Traktor fehlt lediglich die Kühlerfigur in Form eines kleinen Bären. Der überwiegend aus Kunststoff bestehende Traktor, den es ab circa 1960 gab, wurde so über einem Zeitraum von zehn Jahren produziert. Dagegen war der Produktionszeitraum des Tiefladers sehr kurz und erfolgte zwischen 1967 bis Anfang der 1970er Jahre, was ihn aber hier zu einem seltenen und wertigem Stück macht. Die vier sehr schönen Steiff-Fahrzeuge aus den 1950er bis 1980er Jahren befinden sich in einem perfekten Erhaltungszustand und wirken trotz ihres Alters wie neu.