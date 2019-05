Objekte vom 13. Mai 2019

Hier handelt es sich um einen aus Deutschland stammenden Sodasyphon, dessen Ursprung mit der Londoner Firma Sparklets in England liegt, wo ab 1920 sehr erfolgreich "Home-Syphons" produziert wurden. Im Jahr 1925 wurde eine deutsche Firmenniederlassung in Berlin mit dem Namen "Heimsyphon" gegründet, die die gleichen Stücke anfertigte. Der dickwandige und mundgeblasene Syphon kann bis zur roten Markierung mit Flüssigkeit, entweder mit stillem oder auch Leitungswasser, aufgefüllt werden. Nach dem Einschrauben des Ventils mit dem gläsernen Steigrohr wird die CO2-Kartusche eingedreht, was den Druck in der Flasche und sprudelndes Wasser erzeugt. Die vor dem 2. Weltkrieg in Berlin ansässige Firma verlegte ihren Standort nach 1945 nach Solingen. Aufgrund der Firmen-Markierung "Heimsyphon Berlin G.m.b.H." dürfte das vorliegende Exemplar zwischen 1925 bis 1945 hergestellt worden sein. Der noch gut erhaltene und recht dekorativ aussehende Sodayphon, dessen Kartuschen noch ersetzbar sind, ist ein gesuchtes Sammlerstück.