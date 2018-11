Objekte vom 13. November 2018

Die kleine Elfenbeinschnitzerei ist eine mehrteilige Synchrondarstellung von zwei verschiedenen Szenerien. So zeigt der untere Bereich die "Grablegung Mariens", die aber sehr untypisch erscheint. Dabei wird Maria von zwei Männern in einem Leichentuch in eine Felsengruft heruntergelassen und dort von zwei Händen entgegengenommen. Die im Hintergrund befindliche Trauergruppe ist ebenfalls nicht sehr typisch, denn eigentlich fanden Marienbeisetzungen immer in einem steinernden Sarkophag statt, um den die zwölf Apostel standen. Hier handelt es sich um eine freie künstlerische Interpretation der Darstellung einer Mariengrablegung. Der im Hintergrund befindliche Wolkenhimmel deutet die Himmelfahrt von Maria an, im oberen Bereich ist die "Marienkrönung" dargestellt.



Aufgrund der Wachstumsstrukturen und der Farbgebung handelt es sich bei dem Material um echtes Elfenbein. Die gesamte Gestaltung, ganz besonders aber die Gesichter und die Körperformen verweisen auf eine Herstellungszeit im ausgehendem 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts, wofür auch die typischen Stilelemente des Rahmens sprechen. Als Herstellungsland könnte Italien in Frage kommen, wobei die monogrammierte Signatur "J.T.C." nicht genau zuzuordnen ist. Die antike Elfenbeinschnitzerei befindet sich bis auf kleinere Altersspuren in einem perfekten Erhaltungszustand und dürfte damit einen ebenso guten Verkaufspreis erzielen.