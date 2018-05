Objekte vom 13. Oktober 2017

Bei der ungewöhnlich gestalteten blauen Vase entspringt aus einer verzierten Manschette eine grazil wirkende Damenhand, die ein Füllhorn umfasst.



Füllhorn: lat. "cornu copiae", ist ein mythologisches Symbol des Glücks"



Diese Art von Vasen mit Handmotiv kamen erstmals in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert in Amerika auf und kamen über Frankreich auch nach Europa, wo sie sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreuten. Entwürfe dieser Vase könnten aus der französischen Glashütte "Société Anonyme des Verreries Réunies de Vallérysthal et Portieux" stammen. Das Vasenmodell "Main" findet sich dort bereits im Musterbuch von 1907. In den 1970er Jahren legte die Glashütte ihre alten Formen in traditionellen Produktionsverfahren neu auf.



Bei dem Glas handelt es sich um Opalinglas, hier in einem sehr schönen und hellen Blauton.



Aufgrund der großen Beliebtheit wurden diese Vasen mit alten Pressglas-Vorlagen bis in die 70er Jahre nachgemacht. Leider kann hier die Vermutung, dass dieses Exemplar ebenfalls aus dem 19. Jahrhundert stammt, nicht bestätigt werden. Die gesamte Verarbeitung und das Material lassen darauf schließen, dass es sich hier nur um eine Replik aus der Zeit um 1970 handelt, die aber durchaus dekorativ ist.



Bildquelle: ZDF