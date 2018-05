Objekte vom 13. September 2017

Das Bild entspricht in seiner Machart einer Mischtechnik, hier einer Gouache, einer Deckfarbenmalerei, und einem Aquarell, wobei die Technik der Gouache besonders an den weißen Schaumkronen, der Gischt an den Wellenkämmen, zu erkennen ist. Die qualitätsvolle Arbeit dieses stimmungsvollen Bildes stammt laut Signatur von dem Maler John MacPherson, der sich überwiegend mit ländlichen Motiven beschäftigt hat, die auch im englischen Kunsthandel zu finden sind.



Diese für MacPherson recht ungewöhnliche Arbeit im Panoramaformat zeigt einen stürmischen Küstenabschnitt. Das Motiv könnte die Region um Dunbar sein, einem nordöstlichen Küstenabschnitt an der Mündung des Flusses Forth in die Nordsee, den MacPherson öfter gemalt hat.



Das schöne Aquarell mit passendem Passpartout, Originalrahmen und altem Glas dürfte gut auf die 1870er bis 1880er Jahre datiert werden.

