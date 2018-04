Diese Silberdose ist der britischen Arts- und Crafts - Bewegung zuzuordnen. Charles Robert Ashbee gründete 1888 in London eine Lehrwerkstätte für Handwerker, woraus sich später die "Guild of Handicraft" entwickelte, die sich auf Metall- und Silberarbeiten, Schmuck und Emaille spezialisiert hatte. Kurze Zeit danach folgten Ableger dieser Schule in Birmingham oder Glasgow.



Durch die Löwenpunze (sogenannte "Lion passant"), den Anker für die Stadt Birmingham und den Jahresbuchstaben C für das Jahr 1902 lassen sich die Herkunft und das Alter der Silberdose klar bestimmen. Die Herstellerpunze (sogenannte maker´s mark) L & Co wurde ab 1901 von der Silberschmiede Liberty & Co genutzt, die schon 1875 von Arthur Lasemby Liberty gegründet wurde.



Der Künstler des Emaille-Motivs heißt Fleetwood Charles Varley (1863-1924). Er war seiner Zeit ein bekannter britischer Künstler, der für seine Emaille-Landschaftsmalereien geschätzt wurde. Bei jedem seiner Stücke handelt es sich um ein Unikat.

