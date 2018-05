Objekte vom 14. August 2017 (Wiederholung vom 23.09.2016)

Das Gemälde stammt von dem in Straßburg geborenem Maler Ludwig Gschossmann (1894 - 1988), einem sogenannten "Gesellschaftsmaler". Das Motiv zeigt eine Szene in einem Café am Starnberger See und dürfte Ende der 1950er Jahre entstanden sein. Zu dieser Zeit waren solche gefälligen und freundlich gestalteten Bilder sehr beliebt.



Eine Besonderheit an diesem Gemälde ist die Probe-Ausführung zweier Mal-Techniken. Dabei wurde sowohl gemalt als auch gespachtelt, was zum Beispiel an den Reliefs gut zu erkennen ist. Das Bild zeugt von einer relativ skizzenhaften und schnellen Arbeit, wobei der Rahmen nicht gut zum Bild paßt und etwas kitschig wirkt.



Ludwig Gschossmann gehörte schon zu den bekannteren Malern und seine Bilder erfuhren in den 90er Jahren einen wahren Hype, heute sind sie allerdings nicht mehr sonderlich gefragt und entsprechend weniger wertvoll.



Bildquelle: ZDF