Objekte vom 14. August 2018

Der aus Keramik hergestellte und patentierte Teller mit der Modellnummer 1384 und der Zahl 85 verweist auf Villeroy & Boch aus Mettlach sowie auf das Herstellungsjahr 1885. Die Gestaltung des Tellers ist ganz typisch für den deutschen Historismus. So befindet sich in der Mitte die Abbildung eines stattlichen Landsknechts, der mit einer großen Fahne und einem Brustpanzer mit einer Madonnendarstellung ausgestattet ist. Die Phantasieburg im Stil einer Spätmittelalter-Architektur und das Eichenlaubgebilde in Anlehnung an die deutsche Romantik trägt die Signatur ""WS", was auf den Bildhauer Wilhelm Schulz hinweist. Der Teller, der sich insgesamt in einem sehr guten Erhaltungszustand befindet, wurde in einem patentierten Verfahren, dem Chromolith-Verfahren von Villeroy & Boch, verarbeitet.



Der schöne Keramikteller von Villeroy & Boch mit dem Aufdruck "Gutes Recht findet allzeit Knecht" aus dem Jahr 1885 war seinerzeit ein beliebtes Sammlerobjekt, das auch heute noch Liebhaber erfreuen dürfte.