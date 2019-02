Objekte vom 14. Februar 2019

Bei diesem Ring handelt es sich um einen Solitär mit einem einzelnen Stein, der in einer klassischen Chatonfassung, einer sogenannten Krönchenfassung, steckt, wobei diese Art der Verarbeitung ursprünglich auf die Marke Tiffany aus New York zurückgeht, wo solche Solitäre als Verlobungsringe in Krönchenfassungen verbreitet wurden. Besetzt ist der vorliegende Ring mit einem Altschliff-Diamanten mit unrunder Rondiste, was für eine Herstellungszeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts spricht.



Rondiste: Bereich des Diamants mit dem größten Durchmesser



Die Ringschiene, die aus 585er Weißgold gefertigt ist, kann damit herstellungsmäßig auf die Zeit nach 1912 datiert werden, als Weißgold erstmals in Pforzheim legiert wurde. Der sehr aparte und antike Goldring mit einer Ringschiene von nur geringem Goldwert, aber einem älteren Stein mit einer weniger guten Farbe, aber sehr guter Reinheit, dürfte bei den Händlern auf Interesse stoßen.