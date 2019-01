Objekte vom 14. Januar 2019

Die vier Lampen im dänischen Design stammen von der dänischen Architektin und Industriedesignerin Sidse Werner (1931-1989), die an der Hochschule für Architektur und Industriedesign in Kopenhagen studiert hat. Ein Stipendium ermöglichte ihr einen Aufenthalt in den USA, wo sie sich Ende der 1960er Jahre mit dem damals aufkommenden Werkstoff Plastik befasste. Bekannte Objekte der Künstlerin sind aber unter anderem die hier mitgebrachten Lampen, die sie in Kooperation mit dem dänischen Traditionsunternehmen Holmegaard aus Kopenhagen gefertigt hat. Die 1825 gegründete Firma ist der namhafteste Glashersteller für mund- und maschinell geblasenes Glas in Dänemark. Die vorliegenden Stücke, die aus dem Ende der 1970er bis Anfang der 1980er Jahre stammen dürften, bestehen aus mundgeblasenem Kristallglas, das auch Trollglas genannt wird.



Auf der Unterseite des marmorisierten und etwas glitzernden Lampenfußes befindet sich ein Schildchen mit dem Namen "Holmegaard" und dem Vermerk "Type Troll 1", also das kleinere dieser Modelle, die hier größeren Ausfertigungen tragen die Bezeichnung "Type Troll 2". Übrigens sind diese Exemplare mit nicht passenden Lampenschirm aus den 1990er Jahren ausgestattet. Auf alle Fälle dürften diese vier Designerlampen aus Dänemark im beliebten Vintagelook noch gut ankommen.