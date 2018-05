Objekte vom 14. Juli 2017

Bei dieser Art von Schmuckstücken, einem Armband und Ohrringen, handelt es sich um Uhrspindelschmuck. Diese Schmuckanfertigung, die Spindelhemmung, wird allerdings seit 1845 nicht mehr verwendet.



Hemmung: regelt den gleichmäßigen Antrieb und Gang einer Uhr



Bei dem Material der Spindelbrücken handelt es sich um Messing, was später vergoldet wurde. Die grünen Steine in den Zargenfassungen sind Türkise. Alle damals angefertigten Stücke wurden immer unterschiedlich gebaut und gestaltet, so dass es sich bei jedem Exemplar um ein Unikat handelt.



Aufgrund ihres sehr schönen Aussehens waren diese Schmuckstücke um 1900/1910 beliebte Sammlerobjekte. Die Ohrringe mit anderen Fassungen und Türkisen in anderer Farbe stammen aus späterer Zeit.



Bei diesem Schmuck geht es weniger um den Materialwert, sondern eher um die kunstvolle Arbeit und Gestaltung.

Bildquelle: ZDF