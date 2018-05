Objekte vom 14. Juni 2017

Dieser Anhänger ist eine außergewöhnliche, sehr schön gravierte Arbeit mit einer Muschelkamee, die vermutlich in Italien, um 1870, geschliffen wurde. Die Fassung besteht allerdings nicht aus massivem Gold, sondern ist nur vergoldet.



Die Darstellung zeigt ein Portrait von Zeus, hier mit dem Gesicht über einem Adler, was symbolisch für die Herrschaft über den Himmel und über die Götter steht. Der Adler mit einer Schlange in seinen Fängen steht für die Herrschaft über die Erde. Umrandet ist das Portrait mit einem Eichenlaubzweig, wobei die Eiche Stärke und langes Leben symbolisiert.



Da solche Stücke nicht signiert wurden, ist leider kein Hersteller auszumachen, allerdings zählten italienische Kameenschneider damals zu den besten in ganz Europa. Solche Anhänger galten in dieser Zeit als beliebte Urlaubs-Souvenirs. Die dazu gehörende kleine Dose stammt mit großer Sicherheit auch aus der Zeit und wurde vermutlich als Schmuckdose genutzt.



Ein extravagantes Stück mit einem sehr gefragten Motiv sollte schnell einen Abnehmer finden.



Bildquelle: ZDF