Objekte vom 14. Juni 2018

Bei der Darstellung der "Loreley" handelt es sich um eine bekannte Sagenfigur, die im Jahr 1801 von dem Dichter Clemens von Brentano und 1824 von Heinrich Heine zu einer sagenumwobenen Figur der deutschen Rheinromantik wurde.



Rückseitig befindet sich auf dem Keilrahmen ein Aufkleber mit dem Text "Wallraf-Richartz-Museum Köln" sowie neben der Nummer "7" und der Absender "Dr. Müller", was darauf zurückzuführen ist, dass dieses Bild dort mal ausgestellt worden war und was wiederum auf eine gute Qualität des Bildes schließen lässt.



Das mit "Julius J. Hamel" signierte Bild, Öl auf Leinwand, verweist auf den Maler Julius Hamel (1834 - 1907), die Datierung "56" auf die Entstehung im Jahr 1856. Die "Loreley" ist hier in Form einer nahezu unbekleideten, hübschen jungen Frau mit wallendem Haar und selbstsicheren Blick dargestellt. Bis auf kleinere Craquélées befindet sich das sehr schöne, gut gemalte und antike Gemälde mit dem Thema Rheinromantik aus der Zeit um 1850 in einem guten Zustand, so auch der originale und authentische Rahmen.