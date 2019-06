Objekte vom 14. Juni 2019

Die mitgebrachten Publikationsdrucke stammen von Le Corbusier (1887 - 1965), einem schweizerisch-französischem Architekten und Designer, der nicht nur als Bauhaus-Künstler bekannt war, sondern auch als Maler, Zeichner, Bildhauer und Stadtplaner tätig war. Er zählte zu einem der einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Der eigentlich als Charles-Édouard Jennneret-Gris geborene Le Corbusier nahm sein Pseudonym in Anlehnung an den Namen seiner Urgrossmutter.



Das rechte Bild zeigt eine dominant wirkende und mitten im Raum stehende Frau mit oben rechts zu erkennender offener Hand. Das Thema "Frauen" war dem Künstler sehr wichtig und so finden sich in seinen Frauen-Zeichnungen und Skizzen unterschiedlichste Ausführungen. Beide Bilder stammen aus der fünfteiligen Serie "Cing Femmes" (auf deutsch: fünf Frauen), wobei das rechte Bild den Titel "Possibilité de survie", (auf deutsch: Die Möglichkeit des Überlebens) trägt. Das linke Bild heißt "Le Nons" (auf deutsch: die Neins oder das Neinsagen), auf dem die Frau mit abwehrender Kopfhaltung und entschlossener Haltung der Hände ihr "Nein" bekundet. Die beiden Blätter mit dem Vermerken "L-C" und der Zahl "53" verweisen auf die radierte Serie aus dem Jahr 1953, die aber in anderen Blattmaßen gedruckt wurde. Hier handelt es sich um einen zweiten, einen sogenannten Publikationsdrucks (Zustandsdruck). Dieser später erfolgte Druck aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war eine offene und legetimierte Edition. Diese beiden Publikationsdrucke mit passender Rahmung befinden sich in einem tadellosen Erhaltungszustand, die in Liebhaberkreisen auf großes Interesse stoßen dürften.