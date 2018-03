Objekte vom 14. März 2018

Die Stabbrosche mit einem sehr hübsch verzierten Mittelteil ist eine Marriage, eine Zusammenführung aus zwei verschiedenen Einzelteilen unterschiedlicher Herkunft. Hier wurde das mittige und floral gestaltete Schmuckstück mit Opal-Cabochons mit der später angefertigten Stabbrosche zusammengesetzt. Das Mittelteil war wohl mal ein Anhänger mit Broschierung, an dem eine Perle an einem Kettchen angelötet wurde. Bei den kleinen Steinen in der Mitte handelt es sich um Diamantrosen.



Der eigentliche kleine Stab mit einer 585er Goldpunze wurde in halbrunder Optik gearbeitet und auf der Rückseite verbödet. Der Umbau des Schmuckstücks erfolgte circa zwischen 1930 bis 1940, das Mittelteil dagegen dürfte um 1890/1900 gefertigt worden sein.

Bildquelle: ZDF