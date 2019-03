Objekte vom 14. März 2019

Das Dartspiel, das auch nur Darts oder Dart genannt wird, ist sowohl ein Geschicklichkeitsspiel als auch ein Präzisionssport, bei dem mit den Darts, den Pfeilen, auf die runde Dartscheibe geworfen wird. Aufgrund diverser Aufzeichnungen aus dem 19. Jahrhundert wird vermutet, dass er in dieser Zeit in England erfunden wurde, wobei die ersten sportlichen Wettbewerbe Anfang des 20. Jahrhunderts in Großbritannien stattgefunden haben. Allerdings stammt der Name aus dem Französischen. Die Franzosen setzten bei Schlachten kleine längliche Wurfpfeile, die Darts, ein. Obwohl sich ab circa 1860 die Pfeile verändert haben, ist der Aufbau immer gleich geblieben. Die ersten Dartpfeile, die sogenannten "Flights" waren aus Truthahnfedern, später wurden sie aus Papier und heute aus Plastik gefertigt. Weiterer wichtiger Bestandteil jedes Dartpfeils ist das "Barrel" (Spitze) und der Schaft.



Das mitgebrachte Konvolut besteht aus zwölf Sets mit jeweils drei Pfeilen, die sich qualitativ unterscheiden. So sind einige mit einem Schaft aus Holz und eingefärbten Kunstfedern versehen und andere mit einem Barrel aus Messing. Auch Darts der Firma Unicorn sind mit dabei. Das sehr umfangreiche Dartpfeil-Konvolut aus England stammt aus der Zeit von 1900 bis in die 1950er bis 1960er Jahre.