Objekte vom 14. Mai 2018

Der hier mitgebrachte und selbstgebastelte Kalender, der auch unter dem Namen "Immerwährender Kalender" bekannt ist, dürfte circa aus der Zeit um 1850 stammen. In der oberen Reihe sind die einzelnen Wochentage mit dem jeweilig beginnenden Anfangsbuchstaben gekennzeichnet, in der Reihe darunter befinden sich die Datumsanzeigen und in der dritten Reihe die jeweilige Monatsangabe. Die handcolorierte Lithographie in der Mitte zeigt eine Gruppe junger Frauen, die um einen Januskopf mit zwei Gesichtern tanzen. Im Hintergrund ist Diana, Göttin der Jagd und der Jahreszeiten zu erkennen, der äußere Rand ist mit Tierkreiszeichen verziert. Die an den Seiten befindlichen Verse sind Auszüge aus dem 1784 veröffentlichten Gedichts "Des Jahres letzte Stunde" von Johann Heinrich Voß (1751-1826): "Im steten Wechsel kreiset die flügelschnelle Zeit. Sie blühet, altert, greiset und wird Vergessenheit." Der funktionstüchtige Kalender kann durch eine einfache Vorrichtung auf der Rückseite täglich neu eingestellt werden. Die Rückwand wurde nachträglich aus einer alten Zigarrenkiste gefertigt.



Der handgefertigte und antike "Immerwährende Kalender" ist eine absolute Rarität und Kuriosität.



Bildquelle: ZDF