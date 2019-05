Objekte vom 14. Mai 2019

Das Bild, Öl auf Leinwand, ist mit "J. Heydendahl" signiert, was auf den Landschaftsmaler Joseph Heydendahl (1844 - 1906) hinweist, einem Schüler der Kunstakademie Düsseldorf, der übrigens besonders für seine Winterlandschaften bekannt war. In dieser Zeit war in der Malerei auch die sogenannte Jägerromantik angesagt, die sich in dem vorliegenden Jagdmotiv wiederfindet. Die Darstellung zeigt eine winterliche Waldlandschaft mit kunstvoller Dramatik, in der ein aggressiv wirkender Jagdhund auf ein ebenso kampfbereites Wildschwein trifft. Bis auf eine Knickkante befindet sich das Gemälde in einem guten Erhaltungszustand. Das circa 110 bis 120 Jahre alte, qualitätsvolle Bild eines namhaften Malers ist in einem später dazugekommenen Holzrahmen mit Stuckaufsatz aus den 1930er Jahren gerahmt.