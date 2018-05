Objekte vom 14. November 2017

Waagen und Gewichte zählten vor langer Zeit zu beliebten Sammlerobjekten, meistens handelte es sich dabei auch um Goldmünzwaagen, so wie das vorliegende Stück, das von Kaufleuten häufig benutzt wurde.



Die Beschriftung auf der Waage "JB" und "FAIT A GENEVE" verweist auf den Feinwaagenhersteller Jacques Blanc aus Genf, der ursprünglich aus dem französischen Lyon stammte, sich aber später im Schweizerischen Genf niedergelassen hat und diese Art von Waagen im Zeitraum zwischen 1680 - 1702 gebaut hat. Das Geschäft wurde dann von seinen Kindern und Nachkommen weiter geführt.



In dem Holzkästchen liegen verschiedene und schön verzierte Gewichte, die auch nummeriert und beschriftet sind. Die Gewichte sind alle vollständig, selbst die Nadel zum Anheben der Gewichte ist noch vorhanden. Die Schnüre an der Waage selbst sind wahrscheinlich erneuert worden. Da die Münzen im Jahre 1788 neu gewichtet wurden, wurde auch diese Waage neu geeicht. Zum korrekten Funktionieren wurden dann kleine Zinnblöcke auf die einzelnen Messinggewichte gepackt.



Hier handelt es sich um eine komplette und alte Münzwaage aus dem 17. Jahrhundert, die in Gebrauch war und nachgeeicht wurde. Etwas ganz Besonders und Interessantes sind vor allem die schönen und verschiedenen Eichpunzen.

