Objekte vom 14. November 2018

Die 14-karätige und hohl gearbeitete Brosche besteht aus Schaumgold und ist mit einer kleinen Hundedarstellung in Form eines Mikromosaiks verziert. Das Motiv wurde aus kleinen Glasstäbchen gefertigt, die zunächst gezogen, in kleinen Scheiben geschnitten und dann zu einem sehr feinen Mosaik zusammengesetzt wurden. Bei dem kleinen Hund dürfte es sich um die "Cavalier King Charles Spaniel"-Rasse handeln, einen ehemals höfischen Hund, der auch als Schoßhündchen bekannt ist. Diese Art von Mikromosaiken aus Glas wurden traditionell in Rom hergestellt, wobei dieses Motiv besonders gut bei englischen Touristen ankam. Das Mosaik selbst ist in einen Obsidian eingelassen, bei dem es sich um ein vulkanisches Gesteinsglas handelt. Aufgrund der ganz besonderen Fassung in Form eines Runddrahtes mit eingearbeiteten Spangen dürfte die Herstellungszeit um 1870 bis 1880 datiert werden.



Obwohl die Brosche rückseitig nicht sehr fachmännisch repariert wurde, handelt es sich dennoch um ein schönes Schmuckstück mit einem perfekt erhaltenem Mikromosaik aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.