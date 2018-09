Objekte vom 14. September 2018

Das kleine Ölgemälde auf Holz zeigt einen eher ungewöhnlichen winterlichen Landschaftsausschnitt. Eine kaum befestigte Uferstraße trennt ein mit dunklen, entlaubten Bäumen bestückter Park von einem breiten Fluss, an dessen Ufer ein verlassener Segelkahn liegt. Mauerstücke markieren eine Toreinfahrt und ein kleines Backsteinhaus ist am linken Bildrand angeschnitten. Triste Grautöne bestimmen die Farbpalette. Nur wenig orangerotes Licht durchdringt die Wolkendecke.



Dieses Motiv zusammen mit der Signatur weist das Bild als Werk des holländischen Malers Louis Apol (1850 – 1936) aus, der als Lodewijk Frederik Hendrik Apol in Den Haag geboren wurde und dort ein bedeutender Vertreter der Haager Schule war. Zwischen 1870 und 1920 entwickelte sich in Den Haag ein internationaler Stil, der den französischen Impressionismus mit Elementen des Realismus und vor allem der Tradition der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts verband und als einer der Wegbereiter der Moderne gilt. Das Bild hat eine sichtbare Beschädigung an der Signatur.