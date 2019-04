Objekte vom 15. April 2019

Bei dem kleinen Gefäß mit Deckel handelt es sich um ein Senftöpfchen, bei dem vermutlich der Glaseinsatz fehlt. Das gepunzte Stück aus England besteht aus 925er Sterlingsilber und stammt laut Ankermarke und Jahresbuchstabe von der Alexander Clark Manufacturing Company aus Birmingham aus dem Jahr 1904. Die amphorenartige Gestaltung mit Henkel und Fuß sowie ein Balusterknauf verweist auf den verfeinerten Adamstil (englisch: Adam style) aus dem 18. Jahrhundert. Trotz einiger Dellen und Verbiegungen handelt es sich um ein hübsches kleines Senftöpfchen.



Eierbecher: 1860er Jahre, 800er Silber, Belgien:

Der aus Belgien stammende punzierte Eierbecher ist mit den Marken "D" und "800" versehen, was für das Beschauamt Lìèges (Lüttich) und 800er Silber steht. Der Hahn ist eine Marke des Belgischen Königreichs und wurde so zwischen 1831 bis 1868 gestempelt. Die Gestaltung mit den drei Hühnerfüßen passt gut in die Zeit des Naturalismus der 1860er Jahre, was auch die Herstellungszeit sein dürfte. Das innen vergoldete Stück wurde auf einer Drehbank getrieben, die Füße sind gegossen und angelötet. Die beiden dekorativen und antiken Silbergegenstände dürften im geputztem Zustand noch schöner wirken, besonders der Eierbecher.