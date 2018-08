Objekte vom 15. August 2018

Diese kleine Statuette mit Freimaurersymbolik stellt einen arbeitenden Steinmetz dar, der auf einer naturalistisch gestalteten, sechseckigen Plinthe steht. Diese sogenannte Kombinations-Plastik besteht aus einer gegossenen Bronzefigur und den beiden unterschiedlichen Steinen, wobei der obere und in Arbeit befindliche helle Stein schon gut erkennbare Quaderformen zeigt, der untere aber noch komplett unbearbeitet ist. Diese allegorische Darstellung steht symbolisch für die stetige konzentrierte Arbeit und die Auseinandersetzung mit und an sich selbst. Die Signatur auf der Plinthe "H. Keck" verweist auf den Bildhauer Hans Keck (1875 - 1941), der hauptsächlich chryselephantine Statuetten aus Bronze und Elfenbein gefertigt hat. Der Gießereistempel verweist auf die bekannte Gießerei Ksionek in Berlin.



Die Herstellungszeit der kleinen und feinen Statuette sowie dem Winkelmaß und beweglich gearbeiteter Kelle dürfte um 1900 liegen. Diese einzigartige und wunderbare Bronze mit typischen Zeichen der Freimaurer befindet sich insgesamt in einem schönen Zustand.