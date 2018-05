Objekte vom 15. Februar 2018

Das mitgebrachte Ölgemälde wurde auf Holz gemalt, das rückseitig parkettiert ist, also mit Quer- und Längsstreben ausgestattet ist, was so vor größeren Verformungen schützen sollte. Das signierte und datierte Stück "A. Schrödl, 1846" stammt von dem bekannten österreichischen Künstler Anton Schrödl (1820 - 1906), der dieses Bild 1846 gemalt hat. Schrödl, der an der Wiener Akademie studierte, war ein akademischer Maler der Spätromantik, der das vorliegende Bild im naturalistischen Stil gemalt hat. Bei seinen vielen Reisen erkundete Schrödl die unterschiedlichsten Landschaften, was er für seine Arbeiten auch gut nutzten konnte. Zu seinen Kunden gehörten neben Adeligen auch wohlhabende Bürger, die ihre Gärten gern von ihm malen ließen.



Das Bild befindet sich in einem altersentsprechenden Zustand und bedarf dringend einer Reinigung und Überarbeitung. Der sehr gut zum Bild passende, teilweise stuckierte und bronzierte Rahmen stammt ebenfalls aus der Biedermeierzeit. Das antike Bild mit der Darstellung einer wild-dramatischen Szene in einer Berglandschaft war zu damaliger Zeit ein beliebtes Motiv, das auch heute noch Liebhaber finden dürfte.



