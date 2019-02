Objekte vom 15. Februar 2019

Bei dem vierteiligen Schmuckkonvolut handelt es sich um Berliner Eisenschmuck, französisch "Fer de Berlin", der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in ganz Europa in Mode war. Hergestellt wurde der Schmuck nicht nur in Berlin, sondern auch Gleiwitz sowie in England und Frankreich. Am bekanntesten ist die Königliche Eisengießerei in Berlin, wo neben großen Brücken auch Tore und Geländer hergestellt wurden und anfänglich im Nebenerwerb auch diese Art von Schmuck. Der filigrane und elegante schwarze Schmuck, der anfänglich auch als Trauerschmuck bezeichnet wurde, passt gut in die Zeit des Klassizismus.



Die drei Armbänder wurden unterschiedlich hergestellt, wobei eins von ihnen ganz hervorragend aus einem einzigartigen Geflecht mit einzelnen gegossenen Platten gefertigt wurde, was auf die Zeit um 1810 zu datieren ist. Das andere im Sandgussverfahren hergestellte Armband ist mit einzelnen Ornamenten verziert, die sehr fein gefeilt und poliert wurden. Ein Stück ist eine gepresste Imitation aus der Zeit und besteht nur aus geschwärztem Blech und einem gegossenen Verschluss. Die unter anderem aus Eisendraht-Spiralen gearbeitetete Kette ist mit einer Abhängung in Kreuzform versehen, was herstellungsmäßig zur Mode in der Zeit um 1820 bis 1830 passt. Bis auf das gepresste Armband, handelt es sich hier um sehr originelle, antike und wertvolle Schmuckstücke aus handgefertigtem "Berliner Eisen".



Bildquelle: ZDF