Objekte vom 15. Januar 2018

Die aus Bronze gefertigte Statue stammt laut Signatur auf der Plinthe "Leibküchler fec." von Paul Leibküchler (1873 - 1938), einem Berliner Bronzebildhauer und Medailleur, der an der Kunstakademie in Berlin ausgebildet wurde. Bei dem Material des Steins handelt es sich jedoch nicht um Marmor, sondern vielmehr um ein Mineralgemenge.



Neben dem Motiv des Sisyphus, das aus der griechischen Antike stammt kommt auch die Sage aus der griechischen Mythologie. Angeblich verärgerte König Sisyphus von Korinth die Götter so sehr, dass diese sich eine besondere Strafe für ihn ausdachten. Dabei sollte er einen großen Stein, größer und schwerer als er selbst, auf einen Berg rollen, was ihm aber nicht gelang und der Stein immer wieder zurückrollte und Sisyphus ständig neu mit der Arbeit beginnen musste. So entstand das Sprichwort der sogenannten Sisyphusarbeit, einer Arbeit oder auch Aufgabe, die trotz großer Anstrengungen und intensiver Bemühungen nicht fertiggestellt oder erledigt werden kann.



Bei der Statue, einer athletischen und starken Männerfigur mit scharfen Gesichtszügen, handelt es sich um ein Schönheitsideal aus der Zeit um 1900. Die Arbeit wurde vermutlich in der Zeit zwischen 1900 bis 1915 vom Künstler bei der Gladenbecker Bronzegießerei in Auftrag gegeben. Die antike Bronze-Statuette befindet sich in einem guten Zustand und wird sicherlich auf einiges Interesse stoßen.



Bildquelle: ZDF