Objekte vom 15. Januar 2019

Es handelt sich um eine kleine Drehbank um Bleistifte zu schärfen. Der Bleistift wird damit nicht angespitzt, sondern gefräst. Der Bleistift wird in die Vorrichtung eingelegt, dann stellt man die gewünschte Markierung ein und dreht am Rädchen, so dass die Späne in den dafür vorgesehenen Behälter fallen.



Die Hamburger Firma Guhl & Harbeck, gegründet1867, haben dieses Modell "Jupiter 1" von 1905-1928 produziert. Danach folgte das Modell "Jupiter 2". Die vorgestellte Maschine ist aus einem Eisenguss gefertigt, und wie es in dieser Zeit üblich war, in schwarz lackiert mit einem goldenen Druck.



Solch eine Maschine findet sich noch häufig, wichtig bei der Beurteilung ist jedoch der Zustand. Je mehr man von der Aufschrift noch lesen kann, umso besser ist es für den Preis. Auf dem Spänebehälter sind Pflegehinweise für das Gerät aufgedruckt. Für Sammler ist diese Maschine ein interessantes Objekt.

