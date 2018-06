Objekte vom 15. Juni 2018

Die sehr interessante Freimaurer-Armbanduhr in Dreieckform mit typischen Freimaurer-Symbolen dürfte aus den 1960er Jahren stammen, der Entwurf geht auf die Zeit um 1925 zurück. Das originale Armband mit dem Schriftzug "Waltham" verweist auf die amerikanische Waltham Watch Company, die 1854 gegründet wurde und hundert Jahre später in die Schweiz übersiedelte. Im oberen Bereich befindet sich neben einem "G", das für "Gott" steht, die bekannten Freimaurer-Zeichen Winkel und Zirkel. Weitere farbige Freimaurer-Symbole auf dem Zifferblatt stehen unter anderem für Toleranz, Humanität, Arbeit an der eigenen Persönlichkeit und Freundschaft unter den einzelnen Brüdern. Der Aufdruck lautet "Love Your Fellow Man Lend Him A Helping Hand"



Das sehr gut erhaltene, vergoldete und funktionstüchtige Exemplar mit einem Minuten- und Stundenzeiger ist mit einem Edelstahlboden auf einem Handaufzugswerk versehen und zeigt eine originale Krone mit "W" von Waltham. Die symbolträchtige und goldplattierte Uhr dürfte für Liebhaber solcher Uhren ein schönes und wertvolles Sammlerstück sein.