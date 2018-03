Objekte vom 15. März 2018

Hier handelt es sich um einen Taschenuhrenständer mit zwei Kerzenhaltern, der aus der Zeit um 1850 bis 1870 stammen dürfte. In die auffällig große Rundung in der Mitte des Ständers konnte die Taschenuhr gelegt werden. Das Stück besteht teilweise aus Kupfer, Eisen und Messing und spiegelt schon die damalige Verehrung der Franzosen für Napoleon wieder, der auch bei den beiden Kerzenhaltern dargestellt ist. Das vorliegende Ensemble gehört zusammen und befindet sich in einem recht guten Zustand.



Der dekorative Taschenuhrenständer und die Kerzenhalter wurden als Massenproduktion Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich angefertigt und sind beliebte Sammlerstücke.



Bildquelle: ZDF