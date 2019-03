Objekte vom 15. März 2019

Das Schmuckkonvolut besteht aus drei Broschen, die alle aus der Zeit um 1900 stammen dürften. Die jugendstilartige, nicht punzierte Brosche (r.) ist mittig mit einem Opal besetzt und besteht aus Gold-Doublé, dass sich bereits etwas ablöst. Die nächste und ebenfalls nicht gepunzte Brosche (m.) ist auch nur vergoldet und stammt vermutich aus England. Die Gestaltungselemente mit einem aufgehendem Mond, einem Kleeblatt mit Flussperlen und den Hockey-Schlägern stehen symbolisch unter anderem für Glück, Liebe und Wohlstand.



Brosche: um 1900, 375er Gold

Die mit bunten Steinen besetzte und mit 9 kt gepunzte Brosche, 375er Gold, kommt auch aus England. Dieses ebenso im Jugendstil gefertigte Stück, das mit bunten Steinen in einer Farbauswahl von grün, weiß und violett gestaltet ist, beginnt in englischer Sprache mit den Anfangsbuchstaben "G" (green), "W" (white) und "V" (violet) und hat eine besondere Bedeutung. Dabei ist der grüne Stein ein Peridot, die weißen Steine Perlen und die violetten Steine vermutlich kleine Amethyste. Bei diesen Buchstaben handelt es sich um eine damalige Geheimsprache aus England, wo heftigst um das Frauenwahlrecht gekämpt wurde. Solche Schmuckstücke in dieser Farbauswahl galten als Erkennungszeichen und bedeuteten "Give Women Vote", auf deutsch: "Frauen abstimmen lassen", einem Wahlrecht für Frauen, was ab 1918 eingeführt wurde.



Obwohl das schöne und antike Broschenkonvolut teilweise einen eher geringen Materialwert aufweist, handelt es sich bei der dritten Brosche aus 375er Gold um ein etwas hochwertigeres Schmuckstück mit sehr interessanter Zeitgeschichte.