Objekte vom 15. Mai 2017 (Wiederholung vom 26. April 2016)

Das detailgetreue und präzise Gemälde aus dem Jahr 1920 trägt die Signatur des bekannten Malers Bendix Passig, der aus einem großen Gutshof in Osterstedt in Schleswig-Holstein stammt und bereits als Kind gut malen konnte. Bendix Passig studierte später in Berlin und Düsseldorf Kunst und war mehr für seine Landschaftsbilder als für die Tierbilder bekannt. Seine Kunstwerke werden heute noch gut gehandelt, besonders natürlich in Schleswig-Holstein.



In seiner Machart erinnert dieses Bild schon sehr an das berühmte Hasenbild von Albrecht Dürer. Aber auch das hier vorliegende Hasenbild von Pendix Passig ist sehr fein und genau gemalt und vermittelt eine ganz besondere Atmosphäre. Der Keilrahmen passt authentisch zum Bild und ist original.



Das durchaus qualitätsvolle und alte Gemälde mit der Darstellung eines im Feld sitzenden Hasens dürfte gut verkäuflich sein.

Bildquelle: ZDF