Objekte vom 15. Mai 2018

Das stimmungsvolle Bild mit der Darstellung eines Sees im Abendlicht stammt laut Signatur "R. Hellgrewe" von dem bekannten Landschaftsmaler Rudolf Hellgrewe (1860 - 1935), der an der Berliner Kunstakademie studierte und Mitbegründer des Deutschen Kolonialmuseums war. Zu seinen bevorzugten Motiven zählte hauptsächlich die Landschaftsmalerei, deren Motive er in der märkischen Landschaft fand, mit der er als "Maler märkischer Seen und Sonnenuntergänge" große Popularität erlangte.



Das aus der Zeit um 1930 stammende Gemälde mit einer schönen Landschaftsdarstellung wurde vom Künstler mehfach gemalt. Leider zeugt es nicht von allerbester malerischer Qualität und weist neben Schimmelspuren auch Farbabsplitterungen auf, die den Wert mindern dürften.



Bildquelle: ZDF