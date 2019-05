Objekte vom 15. Mai 2019

Die mitgebrachte DAF-Leuchtreklame stammt von der niederländischen Firma "DAF Trucks N.V.", die 1928 von den Gebrüdern Van Doorne gegründet wurde, aber 1932 bereits in die "Van Doorne's Aanhangwagenfabriek N.V." (DAF) umbenannt wurde. Von diesem Zeitpunkt an konzentrierte sich die Firma fast nur noch auf die Herstellung von LKW-Anhängern. Im Jahr 1948 erfolgte eine weitere Namensänderung in "Van Doorn's Automobiel Fabriek N.V." und der zusätzliche Bau von Lastwagen, deren Herstellung bis heute noch stattfindet. Zwischen 1959 und 1975 wurden dort auch Personenwagen gebaut.



Bei diesem Stück handelt es sich um eine Leuchtreklame, dessen Rahmen bis auf den erneuerten Lack aus relativ unverwüstlichem Metall besteht. Allerdings befindet sich auf der Vorderfront aus schön gewölbtem und lackiertem Plexiglas ein ziemlich langer und nicht reparabler Riss. Die andere Seite weist lediglich kleinere und altersbedingte Kratzer auf. Auch die innenliegenden Verkabelungen und Leuchten sind nicht mehr original. Bei der von der Firma DAF in Auftrag hergestellten Leuchtreklame ist leider kein Hersteller auszumachen. Allerdings kann die Herstellungszeit komplett auf die 1960er Jahre datiert werden. Die zwar nicht mehr perfekte und kaputte DAF-Leuchtreklame dürfte dennoch ein gefragtes Sammlerstück sein.