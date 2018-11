Objekte vom 15. November 2018

Bei diesem mitgebrachten Klassiker handelt es sich um einen Solitärring mit einer ebenso klassichen Krappenfassung, was gut für eine Anfertigung in den 1960er/70er Jahren spricht. Diese Art von Ring galt in der Zeit als typischer Verlobungsring. Die "18k"-Punzierung verweist auf das Ursprungsland USA, wo damals der Heiratsantrag mit einem solchen kostspieligem Ring erfolgte. Obwohl der Stein einen großen Einschluss hat, ist die Reinheit und die Farbe des Steins von knapp 1 Karat recht gut, was ihn im guten mittleren Bereich einordnen lässt, der Schliff aber nicht ganz so gut ist.



Der dekorative Brillantring aus 750er Weißgold ist ein sehr schöner Klassiker aus den 1960er/70er Jahren und immer noch ein wertvolles Schmuckstück.