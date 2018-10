Objekte vom 15. Oktober 2018

Das von der schwedischen Firma Kockum Sonics stammende Nebelhorn, auch Typhon genannt, wurde in den 1950er Jahren gebaut. Dabei handelt es sich um ein akustisches Signalgerät, das vor allem auf Schiffen eingesetzt wurde. Das komplett aus Messing gefertigte Stück mit einem Holzgriff ist in beiden Richtungen funktionstüchtig und erzeugt melodische und gut zu hörende Töne, die besonders bei Fahrten in Nebelgebieten wichtig waren, wo Positionsleuchten nicht mehr zu sehen waren.



Maschinentelegraph: 1950er Jahre, Messing, Robinson & Co.

Bei dem anderen und ebenfalls aus Messing bestehendem Gerät handelt es sich um ein Kommandoinstrument, einem Maschinen- oder auch Schiffstelegraphen. Das Zifferblatt mit einem Aufbau von zwei verschiedenen Richtungen war sowohl für vorwärts als auch für rückwärts konstruiert und so konnten zwei Motoren gesteuert werden Die Kommandos wurden über Messingseile oder -ketten in den Maschinenraum übertragen. Die Herstellungszeit dieses Schiffstelegraphen dürfte ebenso in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts datiert werden. Bei dem gut sichtbar aufgeführten Hersteller handelt es sich um die Firma Robinson & Co. mit Niederlassungen in Liverpool und Glasgow. Beide original erhaltenen und raren Schiffsgeräte befinden sich in einem guten Zustand, was besonders für Nautikfreunde interessant sein könnte.