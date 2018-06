Objekte vom 15. September 2017

Der Personalausweis mit Originalunterschriften von Jimi Hendrix, Mitch Mitchell und Noel Redding geht auf eine außergewöhnliche und interessante Geschichte zurück.



Mitch Mitchell und Noel Redding: Schlagzeuger und Bassist der "Jimi Hendrix Experience" (1966 - 1969)



Bei einer zufälligen Begegnung und einem spontanen Kennenlernen der o.g. berühmten Musiker ergab sich die Situation, dass die damals minderjährige Besitzerin, nicht das bevorstehende Konzert der Gruppe hätte besuchen können. Da sie kein weiteres Papier zur Hand hatte, schrieben die drei ihre Autogramme in den Personalausweis. Ergänzend schrieb Jimi Hendrix noch "Let this girl through", um der Minderjährigen den Eintritt ins Konzert ohne Karte vielleicht ermöglichen zu können.



Da der Ausweis mittlerweile entwertet wurde, kann er auch ohne Probleme verkauft werden. Aufgrund der stimmigen Geschichte und der authentischen Unterschriften dürfte es sich um ein einzigartiges Dokument mit der seltenen Unterschrift des bereits verstorbenen und legendären Musikers Jimi Hendrix handeln.

Bildquelle: ZDF