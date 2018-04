Objekte vom 16. April 2018

Bei dem in den Schal, in schöner Ornamentik eingearbeitetem Metall, handelt es sich nicht um Silber, sondern um Lahnstreifen, plattgewalzte Drähte aus Kupfer, die mit Zinn beschichtet sind und die in aufwendiger Handarbeit eingearbeitet wurden. Der Schal besteht aus einem maschinell hergestellten Baumwolltüll. Aufgrund der zinnbeschichteten Drähte sind auf dem Stück schon einige Korrosionsstellen zu erkennen.



Diese Art von Schals, sogenannte Syrische Schals, wurden bis circa 1940 in Mittel-Ägypten für den westlichen Markt hergestellt und erfreuten sich besonders in den 20er Jahren, der Art Déco-Zeit, großer Beliebtheit. Hier handelt es sich um ein exotisch wirkendes, interessantes und in einem guten Zustand befindliches Kleidungs-Accessoire mit sehr schönem Glanz, was Liebhaber begeistern könnte.

Bildquelle: ZDF