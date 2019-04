Objekte vom 16. April 2019

Die Brosche in Form von fünf Stiefmütterchen heißt auf englisch "pency flower", was wiederum aus dem französischen "penser" für "denken" kommt. In diesem Zusammenhang ist die Bezeichnung als eine Erinnerung und ein Andenken an einen besonderen Menschen oder ein bestimmtes Erlebnis zu deuten. Die Herstellungszeit der in 750er Gelbgold gearbeiteten Brosche dürfte um 1900 datiert werden. Die schönen Blütenumrandungen sind mit vielen Diamanten im Altschliff und in Rosenschliffen besetzt. Die weiterhin typisch silberdoublierte Blüte bestätigt nochmals die Zeit der Herstellung. Auch die verarbeiteten blauen Saphire zeugen von feiner und qualitativ sehr guter Goldschmiedekunst. Die antike und hochkarätige Diamant-Brosche mit circa 2 Karat an Diamanten und ungefähr 1,5 Karat an Saphiren ist ein individuell angefertigtes und wertvolles Schmuckstück.