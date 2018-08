Objekte vom 16. August 2018

Mit diesem sogenannten Strangtabak-Schneider konnten große, circa 30 Zentimeter lange Zigarren, in kleine Teile geschnitten werden, wobei zuvor der Tabak zu einem Strang gepresst wurde. Das von der Firma Drux stammende Gerät ist ferner mit der Angabe "D.R.G.M." ausgestattet, was für Deutsches Reichs-Gebrauchsmuster steht, das so von 1891 bis 1945 verwendet wurde. Der Tabakschneider ist aus Gusseisen gefertigt und mit einer Sechskantschraube verarbeitet, die aus neuerer Zeit stammt. Auffällig ist auch, das sich das Stück auf einer neueren Holzplatte befinden, die eigentlich quer zum Schneidegerät ausgerichtet sein sollte.



Das Gerät, das neben Strangtabak auch nur die einzelne Blätter beschneiden konnte, wurde sowohl privat als auch industriell genutzt. Die Herstellungszeit des vorliegenden Strangtabak-Schneiders von Drux könnte auf das Ende der 1920er Jahre datiert werden. Das skurrile Stück findet sich noch häufig in unterschiedlichen Größen auf Flohmärkten.