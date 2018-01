Objekte vom 16. Januar 2018

Die Motive auf diesem liturgischen Gewand stammen aus dem Alten Testament und zeigen nben den beiden Propheten Isaiah und Jeremiah auch Johannes den Täufer sowie im unteren Bereich Moses und König David. Dieses liturgische Gewandm das auch "Kasel" genannt wird, ist ein typisch katholisches Messgewand, das mit einer prunkvollen Goldstickerei verziert und wertvoll ist. Das Stück ist aus Samt und Seide gearbeitet, wobei die Art der Darstellung typisch für die Zeit des Historismus ist, also aus den Jahren um 1880 stammen dürfte. Die Provenienz ist zwar nicht ganz eindeutig, mit einiger Sicherheit stammt das Stück aber aus Deutschland.



Das Gewand befindet sich in einem nahezu perfekten Zustand, was auf die schwarze Farbe zurückzuführen ist und auf ein Trauergewand hinweist, was nur zu drei speziellen Anlässen wie Allerseelen, Karfreitag und zu Beerdigungen getragen wurde. Nach dem Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils, also nach 1965, wurden aufgrund grundlegender Änderungen viele Paramente aussortiert.



Bildquelle: ZDF